НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в рф після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що з 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.
"Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.