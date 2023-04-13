Річниця потоплення крейсера "Москва": Зеленський започаткував в Україні день ОПК

Президент Володимир Зеленський започаткував в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу, який відзначатиметься щороку 13 квітня, та вручив державні нагороди представникам вітчизняного ОПК.

Глава держави підписав указ про встановлення 13 квітня професійного дня працівників ОПК, щоб відзначити важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності України, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

Як наголосив Володимир Зеленський, саме цього дня рік тому крилатими протикорабельними ракетами "Нептун" українського виробництва було уражено й потоплено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер "Москва".

"Сьогодні в нас – визначний день, коли ми згадуємо історичну подію для нашої держави, коли вшановуємо всіх, хто забезпечує саму можливість таких історичних подій для нашої незалежності, для нашої України, для всього нашого українського народу", – сказав Президент.

За словами Глави держави, ракета українського виробництва допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Це було перше застосування "Нептуна" у бойових умовах, і воно стало історичним.

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Володимир Зеленський акцентував, що нині є багато успішних прикладів застосування вітчизняної зброї, техніки й снарядів – усього того, що виробляється в Україні або спільно з нашою державою.

"Маємо знати свою силу, шанувати свій потенціал і всіх, хто це щоденно забезпечує", – наголосив Президент.

Він зазначив, що має честь вітати сьогодні всіх, хто працює в українському ОПК, модернізує, ремонтує, проектує й будує українську силу.

"Те, що Україна вистояла, що може боротися й звільняти свою землю завдяки нашим Збройним Силам і завдяки вашій великій роботі – це промінь для нашого переможного майбутнього. Я в це дуже вірю, і всі ми дуже віримо. Всі заради цього живемо, боремося, працюємо. Багато в чому все це базується на нашій впевненості у ваших уміннях і талантах, розумі й стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському ОПК і здатний його розвивати. А також – на справжньому героїзмі тих, хто попри всі загрози ремонтує щоденно нашу техніку – ремонтує не тільки в тилу, ремонтує всюди, де це потрібно, в дуже небезпечних місцях на передовій, хто оберігає й розвиває наші виробництва та дає Україні зброю", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що наша країна має розвивати й нарощувати виробництво вітчизняного озброєння, ракет, снарядів, техніки, двигунів тощо. За його словами, Українська держава вже почала виробляти артилерію, гармати, снаряди, розвиває нові технології в напрямку виробництва БПЛА та морських дронів.

"Український оборонно-промисловий комплекс може стати і, впевнений, стане однією з ключових галузей нашої економіки, як це й мало б бути від часу здобуття нашої незалежності. Ми бачитимемо відповідні збільшення обсягів державного замовлення", – заявив Президент.

Амбітною метою Глава держави назвав досягнення спроможності України оборонятися, а після перемоги над ворогом – експортувати озброєння.

"Обов’язково після нашої перемоги ми будемо допомагати іншим. Це наша амбітна мета. Але ми вже довели за час цієї війни, що можемо досягти будь-якої амбітної мети. Україна завжди співпрацюватиме в питаннях оборони із найсильнішими державами й компаніями світу. І зробимо все, щоб зацікавленість світу у співпраці з Україною в ОПК завжди була на відповідному, високому рівні", – наголосив він.

Володимир Зеленський констатував: потенціал міцної держави базується на людях, здатних будувати ракети, техніку, лінії з виробництва боєприпасів, які можуть робити оборону технологічною, аналізують розвиток військової науки й глобальну конкуренцію оборонно-промислових комплексів.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, людей, які загинули, працюючи на Україну й забезпечуючи її оборону.

Президент вручив високі державні нагороди працівникам ОПК. Зокрема, було вручено: орден Богдана Хмельницького III ступеня, ордени "За заслуги" II і III ступенів, ордени Данила Галицького та орден княгині Ольги III ступеня, медалі "За працю і звитягу".

Крім того, під головуванням Володимира Зеленського відбулася нарада з керівниками центральних органів виконавчої влади, підприємств оборонно-промислового комплексу, на якій обговорювалася стратегія розвитку вітчизняного ОПК.

Генеральний директор ДП КБ "Луч" Олег Коростельов подякував Президентові за те, що ОПК України було піднято на високий рівень.

"Ви це зробили не під час повномасштабної війни, а набагато раніше. Завдяки вам і вашому указу було поставлено на озброєння комплекс "Нептун". Тоді ж ви наполягли – я пам’ятаю ту нараду – на фінансуванні цього комплексу й неодноразово на цьому наголошували", – сказав він, звертаючись до Глави держави.