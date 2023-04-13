Крим необхідно звільнити для гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі, - Резніков

Звільнення Криму є необхідним для гарантування цілковитої безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для забезпечення 100-відсоткової безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений. І він буде звільнений. Крим знову повернеться в українську родину, як це було в 1991 році. Крим - це Україна", - зазначив Резніков.

Він також наголосив на важливості свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях, яка веде до "продовольчої безпеки" для світу та економічної - для України.

"Україна зробить усе необхідне для звільнення Криму", - додав Резніков.

Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.

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