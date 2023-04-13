Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29

Міністерство оборони Німеччини дозволило Польщі поставити Україні п’ять винищувачів МіГ-29, які залишились від армії Німецької демократичної республіки.

Відповідне рішення опублікувала пресслужба німецького оборонного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я радий повідомити вам, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам передачу Україні п'яти МіГ-29 з колишніх запасів НДР. Заявку ми отримали лише сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у Федеральному уряді ухвалили це рішення разом", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки.