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Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29

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Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29
Міністерство оборони Німеччини дозволило Польщі поставити Україні п’ять винищувачів МіГ-29, які залишились від армії Німецької демократичної республіки.

Відповідне рішення опублікувала пресслужба німецького оборонного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я радий повідомити вам, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам передачу Україні п'яти МіГ-29 з колишніх запасів НДР. Заявку ми отримали лише сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у Федеральному уряді ухвалили це рішення разом", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина надала Польщі дозвіл на передачу Україні МІГ-29 із запасів НДР. Моравецький вже анонсував передачу винищувачів (оновлено)

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    Щедро это с 1991 года свою страну угробить до такого состояния что даже одеждой военных обеспечить не можем, и не немцы должны беспокоиться о нашей безопасности,економике и так далее,а мы самив первую очередь, а здесь все просрали тотально, такого деребана наверное нигде в мире не было как у нас, поэтоу какие претензии могут быть к немцам или кому то еще?
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Спасибо конечно за помощь, но, очень жаль, что Европа и Америка постоянно опаздывают с

    помощью, а каждый день опозданий это жизни наших героически парней.

    Хватит давать оружие по чайной ложке в день, дайте сразу самое современное оружие, которым

    Украина сможет раздавить путлеровскую орду с наименьшими для себя потерями, всё равно вы к

    этому придёте , но будет лучше для всех, если это произойдёт как можно раньше!
  • Trevo Trow
    До плану "Барбаросса" явно не дотягує. Німець вже не той пішов.
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