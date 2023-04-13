Причиною появи відео зі стратою українського військового може бути внутрішня боротьба силових еліт в РФ, - Міноборони

У Міністерстві оборони України припускають, що оприлюднення відео зі стратою українського військового - це частина внутрішньої боротьби еліт в РФ.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Варіанти, чому це відео з'явилось зараз, можуть бути різні. Перший - це те, що можливо вони хочуть нас залякати, хоча дуже складно уявити, чим нас можна залякати після того, що ми вже за цей рік пройшли. Друге - це, можливо, боротьба всередині російських силових еліт. Зараз є припущення, представники якого підрозділу це могли зробити. Можливо, це саме і є внутрішньовидова боротьба в самій РФ. Вони один одного топчуть таким чином, видаючи на публіку такі відео", - зазначила Маляр.

Відповідаючи на питання, чому загалом росіяни знімають подібні садистські відео, заступниця міністра сказала, що тут також може бути кілька варіантів пояснень. Одним з них, за її словами, є звіт підрозділу, що завдання виконано, а другий варіант - люди, які це реалізовували, вочевидь, робили це не вперше і отримують від цього певне задоволення та самоствердження.

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Водночас Маляр відзначила, що дуже добре, що ці злочини не залишаються геть прихованими, бо якби не було цього відео, то з великою ймовірністю ми б уже про це не дізналися, і винні не змогли б бути покарані.

"Завдяки цьому відео є шанс на міжнародному рівні засудити людей, які цей злочин вчиняли. Тут дуже важливо, як світ це оцінює. Адже йдеться про агресію, злочини проти людяності і геноцид українського народу. І тут вкрай важлива міжнародна правова оцінка", - наголосила заступниця міністра оборони.

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