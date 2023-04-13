Стали відомі імена військових РФ, які систематично ґвалтували жительку Київщини, погрожуючи зґвалтувати її малолітню доньку. ФОТО

Військових РФ, яким наприкінці березня цього року слідчими Нацполіції повідомлено про підозру в зґвалтуванні мешканки Київської області, оголошено в розшук.

Як розповіли "Цензор. НЕТ" в Управлінні організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції, маючи повний контроль над містом Бучею, окупанти щодня здійснювали обходи приватних будинків, шукали патріотично налаштованих громадян України, зброю, мародерили.

Під час одного із так званих "обходів", окупанти виявили будинок, в якому проживала місцева мешканка разом зі своєю малолітньою донькою й літньою матір’ю. Погрожуючи зґвалтувати доньку і вбити матір цієї жінки, вони змусили її зайти до гаража, де по черзі зґвалтували її саму.

Й відтоді щодня, починаючи з 18-го по кінець березня 2022 року, воєнні злочинці вчиняли сексуальне насильство над жінкою, так само погрожуючи розправою над її старенькою матір'ю та зґвалтуванням доньки. "Зі слів потерпілої, їх було близько 10 чоловік, – розповів заступник керівника управління Дмитро Шевчук. – Щоразу в миті нелюдського знущання над жінкою військовослужбовці зс РФ тримали біля її тіла зброю, погрожуючи застосувати".

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Під час слідства було встановлено підрозділ збройних сил РФ, який перебував на той час у Бучі й військові якого вчиняли ці злочини.

Це була 37 окрема гвардійська мотострілецька донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада, яка входить до складу 36-ої загальновійськової армії східного військового округу РФ.

Підрозділи 36 загальновійськової армії східного ВО входили до складу угрупування військ "восток", яке діяло в західній частині Київської області й виконувало завдання з ізоляції району бойових дій.

У подальшому розпочалась кропітка робота зі встановлення конкретних військових, які входили у вказану бригаду й безпосередньо перебували на той час у Бучі, за результатами якої було ідентифіковано біля півсотні російських військових.

Під час проведення слідчих дій потерпіла впізнала чотирьох злочинців, які безпосередньо систематично жорстоко знущалися з неї.

Слідчим вдалося зібрати неспростовні докази їх причетності до інкримінованого злочину. І за погодженням із Офісом генерального прокурора чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушеннях законів та звичаїв війни). Їх оголошено в розшук.

Йдеться зокрема про військовослужбовця Жугдурова Белікта Борисовича, 1988 р.н., уродженця с. Цаган-ола Могойтуйського району Читинської області, Холмурзаєва Кирила Сайдумаровича, 2000 р.н., уродженця с. Обуса Осинського району Іркутської області, який служить санітаром, а також Балданова Баіра Семеновича, 1995 р.н., уродженця с. Догой, Моготуйського району Читинської області – старшого сержанта, навідника оператора, заступника командира бойової машини і гранотометника Раднатарова Олександра Борисовича, 1988 р.н., який народився в с. Середній харлаун Бічарського району республіки Бурятія.









На цю мить на системній основі проводяться заходи з ідентифікації інших військових, які вчиняли сексуальне насильство над потерпілою.

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Зі слів Дмитра Шевчука, це не єдиний випадок, коли встановлено російських військовослужбовців, які вчиняли насильство над жінками на окупованих територіях. Досудове розслідування триває ще в низці кримінальних проваджень.

"Ми розуміємо, наскільки важко потерпілим розповідати про такі факти і як важливо їм зберігати конфіденційність, тому хочу наголосити, що в таких ситуаціях ми не лише можемо засекретити інформацію про особу, але й посприяти тому, щоб людина отримала допомогу психолога", – підкреслив він.