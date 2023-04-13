Деякі країни ЄС роблять ту саму помилку щодо Китаю, яку вони раніше зробили щодо Росії, - Моравецький

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що шкодує через недалекоглядний підхід лідерів низки країн ЄС до Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони недалекоглядно дивляться в бік Китаю, щоб продавати європейські продукти з величезними "геополітичними витратами", збільшуючи нашу залежність від Китаю, а не зменшуючи її", - сказав Моравецький, виступаючи у Вашингтоні.

"Деякі європейські країни намагаються зробити ту саму помилку щодо Китаю, яку вони раніше зробили щодо Росії", - зазначив він.

Моравецький зазначив, що "не можна сьогодні й завтра захищати Україну, кажучи при цьому, що Тайвань - це не наша справа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тоталітарний Китай не принесе мир Європі, не можна повторювати помилку з Путіним, - МЗС Литви

Польський прем'єр також розкритикував заяви Макрона про необхідність "європейської автономії".

"Європейська автономність звучить шикарно, чи не так? Але це означає, що ми зміщуємо центр європейської гравітації в бік Китаю і розриваємо відносини зі США. Я не дуже розумію терміну "стратегічна автономність", якщо "де факто" вона означає - стріляти собі самому в коліно", - зазначив Моравецький.

Також читайте: Південна Корея не постачає артснаряди Україні через побоювання агресивної реакції Китаю та РФ, - Моравецький