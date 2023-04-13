Лісовий про зарплати освітян: Розуміння цієї проблеми є. Мета поставлена

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував низькі зарплати українських педагогів: розуміння цієї проблеми є.

Він розповів про плани щодо підвищення виплат в етері "Сніданку з 1+1" – у відповідь на ремарку ведучої про те, що в середньому вихователь дошкільнят отримує 5 тисяч гривень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я не знаю, чи я маю право говорити як міністр освіти, але як громадянин я скажу, що це звичайно приниження…Якщо ми хочемо виховувати гідного громадянина, ми повинні зробити так, щоб педагог, який його виховує, теж почувався гідною людиною. Тому оплата праці дуже важлива", – сказав Оксен.

Лісовий каже, що на всіх політичних рівнях є "розуміння цієї проблеми", а модель оплати праці і рішення цієї проблеми – в роботі.

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"Як ми будемо це робити – користуватись ми будемо тарифною сіткою, чи будемо виходити з неї, цими деталями я уже не буду завантажувати глядача. Але є мета, вона поставлена", – зауважив освітянин.

Йдеться про підвищення зарплат для всіх педагогів: дошкільних, позашкільних, вчителів, викладачів закладів вищої освіти, професійно-технічної освіти та фахового коледжу. Підвищення має бути системне, каже Лісовий.

"Інше питання, який принцип буде цього підвищення, яка пріоритезація, кому в першу чергу чи всім разом. Це уже шляхи – і ці шляхи зараз активно опрацьовуються на всіх рівнях. Тому це точно в пріоритеті", – додав міністр.