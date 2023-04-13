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Росія не відмовиться від війни проти України, - Моравецький

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Росія не відмовиться від війни проти України, - Моравецький
Російська Федерація не робить висновків з провалів на полі бою в Україні і не має намірів припиняти свою агресивну війну.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не очікуйте, що росіяни зроблять висновки зі своїх провалів на полі бою і, можливо, відмовляться від війни. Я песимістично налаштований щодо цього. Не думаю, що це можливо у ближній перспективі", - сказав Морацевецький.

На його переконання, основна мета Росії у цій війні - "руйнація України". "Це потрібно для того, аби Україна не могла бути фундаментом для зміцнення Заходу", - зазначив прем’єр Польщі.

Моравецький додав, що "це прагнення, найвірогідніше, поділяє і комуністичний Китай". "Це ще один аспект, який об’єднує дві наддержави, навіть якщо Росія протягом останніх років стала молодшим партнером у цьому союзу", - підсумував глава уряду Польщі.

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Топ коментарі

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Поляки наиболее реалистично смотрят на путлеровскую недострану, они отдают себе отчёт в том,

    какую опасность эти уроды представляют не только для Украины, но и для всего мира, поэтому они

    идут в авангарде помощи Украине, спасибо вам за это!
  • Serge Slavinsky
    У них запас прочности значительно больше. Если бы не западная помощь, то российские танки уже были бы на границе с Польшей (не смотря на весь героизм)... Не нужно обманываться. А рашшия продолжает воевать несмотря на все санкции, и сможет продолжать еще долго...
  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    нам від того не легше
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