Росія не відмовиться від війни проти України, - Моравецький

Російська Федерація не робить висновків з провалів на полі бою в Україні і не має намірів припиняти свою агресивну війну.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не очікуйте, що росіяни зроблять висновки зі своїх провалів на полі бою і, можливо, відмовляться від війни. Я песимістично налаштований щодо цього. Не думаю, що це можливо у ближній перспективі", - сказав Морацевецький.

На його переконання, основна мета Росії у цій війні - "руйнація України". "Це потрібно для того, аби Україна не могла бути фундаментом для зміцнення Заходу", - зазначив прем’єр Польщі.

Моравецький додав, що "це прагнення, найвірогідніше, поділяє і комуністичний Китай". "Це ще один аспект, який об’єднує дві наддержави, навіть якщо Росія протягом останніх років стала молодшим партнером у цьому союзу", - підсумував глава уряду Польщі.

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