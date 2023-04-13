Ворог штурмує Бахмут 40-50 разів на добу, місто рівняють із землею, - Маляр
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку", - зазначила вона.
Вона додала, що оскільки ворог зазвичай програє у вуличних боях, він вдається до тотального знищення міської забудови.
"Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті", - наголосила Маляр.
Однак, резюмує вона, ворог не досяг своєї мети. За Бахмут тривають важкі бої. Наразі ситуація складна, але контрольована.
Нагадаємо, у Бахмуті ворог сконцентрував основні свої зусилля. Зараз там тривають жорстокі та найважчі зіткнення.