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Ворог штурмує Бахмут 40-50 разів на добу, місто рівняють із землею, - Маляр

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Ворог штурмує Бахмут 40-50 разів на добу, місто рівняють із землею, - Маляр
Окупанти щодоби здійснюють від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів Бахмуту.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку", - зазначила вона.

Вона додала, що оскільки ворог зазвичай програє у вуличних боях, він вдається до тотального знищення міської забудови.

"Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті", - наголосила Маляр.

Однак, резюмує вона, ворог не досяг своєї мети. За Бахмут тривають важкі бої. Наразі ситуація складна, але контрольована.

Нагадаємо, у Бахмуті ворог сконцентрував основні свої зусилля. Зараз там тривають жорстокі та найважчі зіткнення.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Пані Маляр! МО призначено для забезпечення ЗСУ всім необхідним, а про стан на фронті доводять пресслужби ГШ, ОК, ООС або голови ОВА.
    Тому краще розкажи: що з замовленням зимової форми на наступний сезон? Що з літньою формою на зараз? Як з забезпеченням техніки паливом, а підрозділів - БК? Скільки ракет, снарядів, мін виробляє український ВПК? Ну і головне питання: що там з фінансовим забезпеченням військовослужбовців?
  • Petrov Viktor
    Не треба йти на поводу сильнішого в ресурсах ворога, який обрав тактику точкового напору для пропаганди перемоги для власного бидла, але ціною пірової перемоги. Виснажувати та маневрувати, міняючи позиції з зруйнованих на укріплені, головне кінцевий результат.
  • Олег Громико
    да пофигу им на даты
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