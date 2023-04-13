НАТО має надати Україні безпекові гарантії влітку, - Моравецький
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Північноатлантичному альянсу варто якомога швидше надати Україні надійні безпекові гарантії.
Таку думку під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні висловив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На мою думку, Україні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО, включно із безпековими гарантіями", - сказав Моравецький.
За його словами, саміт НАТО, що пройде в липні у Вільнюсі, - "найкраще місце, аби зробити це". "Я сподіваюся, що це станеться, але це буде непросто", - зазначив прем’єр-міністр Польщі.
Він додав, що Україна довела свою приналежність до вільного світу. "Вони хочуть захищати наші цінності свободи, суверенітету, солідарності. Це - європейські та американські цінності", - підсумував глава уряду Польщі.