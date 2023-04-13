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ФБР заарештувало підозрюваного у "зливанні" секретних документів Пентагону військовослужбовця ВПС США Тейшейру, - ЗМІ. ВIДЕО

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ФБР заарештувало підозрюваного за витік секретних даних Пентагону військовослужбовця ВПС США Джека Тейшейру.

Про це повідомляють ЗМІ США, інформує Цензор.НЕТ.

ФБР заарештувало підозрюваного у зливанні секретних документів Пентагону військовослужбовця ВПС США Тейшейру, - ЗМІ 01

Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР звузило коло підозрюваних у причетності до витоку секретних документів, - CNN

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Объясните мне недалекому бовдуру,как может сопляк работающий в ПЕНТАГОНЕ иметь доступ к сверхсекретным документам и слить их в группе любителей Майнкрафта,я понимаю что у нас зеленая власть *******,но Пентагон Карл,доступ уровня секретности Карл,******
  • Перехватчик
    Бажано,щоб влип років на 25 - 30.
  • Светлана Круп
    Як таких придурків інфантильних взагалі могли допускати до секретних документів?
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