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Треба прискорити доставку обіцяної раніше зброї та боєприпасів, щоб забезпечити успіх України на полі бою, - Кулеба

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Треба прискорити доставку обіцяної раніше зброї та боєприпасів, щоб забезпечити успіх України на полі бою, - Кулеба
Щоб забезпечити успіх України на полі бою, треба зробити три негайні кроки: прискорити доставку обіцяної зброї, забезпечити довгострокові поставки, розпочати підготовку українських льотчиків.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Треба зробити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою.

1. Прискорити доставку обіцяної раніше зброї та боєприпасів;

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2. Забезпечити довгострокові додаткові поставки;

3. Розпочати підготовку українських льотчиків до керування бойовими літаками західного типу", - зазначив глава української дипломатії.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А чому самі не виробляли?
  • IgorYakovlevich
    4. Забезпечити суху погоду, придатну для використання важкої техніки.
  • Evgeny N
    "Треба зробити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою..." Джерело: https://censor.net/ua/n3412014

    1. Відновити власний ВПК
    2. Профінансувати вироблення зброї, спорядження на підприємствах ВПК
    3. Усунути від влади тих, хто зупинив розробку, виготовлення зброї, фінансування ВПК та скорочував ЗСУ на передодні вторгнення. З пожиттєвими строками і конфіскацією всього, що належить родині цих "прафесіаналав" (включно з бабцями-прабабцями, тещами, золовками, свояками і т. ін., які, раптом, стали настільки заможними, що надають позики "родичам" в десятки чи сотні тисяч доларів чи євро)
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