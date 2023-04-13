Треба прискорити доставку обіцяної раніше зброї та боєприпасів, щоб забезпечити успіх України на полі бою, - Кулеба

Щоб забезпечити успіх України на полі бою, треба зробити три негайні кроки: прискорити доставку обіцяної зброї, забезпечити довгострокові поставки, розпочати підготовку українських льотчиків.