Українці боронять не тільки свою країну, а й Молдову, - глава МЗС Молдови Попеску
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Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску висловив солідарність з Україною та подякував українцям за те, що захищаючи свою країну, вони також боронять і Молдову.
З такою заявою він виступив під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агенство Інтерфакс-Україна.
"Ми в Молдові глибоко солідарні з Україною і вдячні їй за протистояння. Українському народу, українським лідерам, українській армії за здатність чинити опір і захищати Україну, але також захищаючи Молдову", - зазначив Попеску.
Він наголосив, що в інтересах кожного побачити перемогу України.
Також Попеску запевнив, що Молдова робитиме "все, що може, щоб допомогти Україні здобути перемогу і звільнити свої території".
Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.