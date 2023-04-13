Українці боронять не тільки свою країну, а й Молдову, - глава МЗС Молдови Попеску

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску висловив солідарність з Україною та подякував українцям за те, що захищаючи свою країну, вони також боронять і Молдову.

З такою заявою він виступив під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агенство Інтерфакс-Україна.

"Ми в Молдові глибоко солідарні з Україною і вдячні їй за протистояння. Українському народу, українським лідерам, українській армії за здатність чинити опір і захищати Україну, але також захищаючи Молдову", - зазначив Попеску.

Він наголосив, що в інтересах кожного побачити перемогу України.

Також Попеску запевнив, що Молдова робитиме "все, що може, щоб допомогти Україні здобути перемогу і звільнити свої території".

Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.

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