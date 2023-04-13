Саміт НАТО у Вільнюсі має не лише відчинити двері Україні, але й показати коридор, - МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова впевнена, що членство в України НАТО є лише питанням часу.

Про це вона заявила за підсумками зустрічі у форматі Україна-Румунія-Молдова в рамках Першої Чорноморської безпекової конференції в Бухаресті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В України є сильне відчуття, що членство в ЄС є лише питанням часу, так само як і членство в НАТО. Найближчий саміт у Вільнюсі, на наше переконання, має не лише відкрити двері для України, але й показати коридор", - підкреслила дипломат.

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Джапарова також повідомила, що глави МЗС трьох країн обговорили питання безпеки, інтеграції в Європейський Союз та регіонального співробітництва.

За її словами, міністри пройшлися по широкому колу питань безпеки в контексті Кримської платформи.

"Урок Криму навчив нас, що спробу примирення путін сприймає як слабкість, тож пропозицію України підтримали Румунія і Молдова, а також багато інших країн – пропозицію про те, що нам варто бути рішучішими, коли мова йде про ізоляцію Росії та санкцій, коли мова йде про правосуддя", - зазначила Джапарова.

Вона також зауважила, що сторони обговорили інтеграцію України та Молдови в Євросоюз. За словами заступниці міністра, Україна перебуває на фінальній стадії завершення наближення законодавства – як-от у питаннях ЗМІ, нацменшин чи боротьби з корупцією.

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Крім того, міністри зосередилися на регіональному співробітництві. Джапарова заявила, що тристороння зустріч Румунії, України і Молдови є ще одним прикладом регіональної співпраці, тоді як багатостороння дипломатія переживає кризу в Женеві, Нью-Йорку, Відні та інших столицях світу.