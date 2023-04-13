Є певні затримки щодо обіцяної партнерами зброї, - Данілов

Перед майбутнім контрнаступом ЗСУ партнери передають Україні зброю, але в цьому процесі є певні затримки.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми на сьогоднішній день отримуємо все більше і більше допомоги від наших партнерів і союзників. Що стосується достатності або недостатності – повірте, військовим ніколи не буде достатньо. Такого словосполучення на війні, особливо коли мова йде про зброю, не існує", – зазначив Данілов.

Він наголосив, що українські військовослужбовці хочуть мати якомога більше зброї, щоб якомога швидше знищити окупантів, які вдерлися на територію України.

"Ми чекаємо допомоги, яка була обіцяна і продекларована нашими партнерами. Я можу зауважити, що, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися. Постачання зараз іде – я не можу сказати, що його немає, – але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація", – сказав секретар РНБО.

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Він наголосив, що Україна покладається не тільки на партнерів, але на "багато інших каналів", що дозволяють закуповувати зброю для Сил оборони, і цей процес триває щоденно.

Коментуючи очікуваний наступ ЗСУ, Данілов наголосив, що всі припущення про те, що це буде влітку, взимку або ще колись, не мають під собою жодного підґрунтя. Ці питання, за його словами, вирішуватимуться в останній момент, коли прийматиметься остаточне рішення. Він також наголосив, що українські військові мають декілька сценаріїв майбутніх дій – все залежатиме від багатьох обставин і факторів.