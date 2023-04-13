В Україні можуть бути заміновані 174 тис. квадратних кілометрів, - ДСНС

Потенційно забрудненими мінами, снарядами та іншою вибухівкою є 174 тис. квадратних кілометрів території України.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий на брифінгу "Питання безпеки під час Великодня — застереження та рекомендації ДСНС", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я нагадаю, що 174 тис. квадратних кілометрів потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Люди мають про це пам'ятати. І у нас фактично щодня приходять повідомлення про надзвичайні випадки, коли люди травмуються або гинуть на мінах та боєприпасах, на розірваних боєприпасах", – зазначив він.

Хорунжий додав, що найбільше забруднені території Херсонської, Харківської, частково Миколаївської, Запорізької, Донецької, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

"Але на Київщині фактично всі об'єкти критичної інфраструктури і життєзабезпечення вже очищені. Залишаються, можливо, деякі ділянки лісових масивів і поля", – уточнив Хорунжий.

Нагадаємо, Україна наразі є найбільш замінованою країною в Європі. Для повного розмінування знадобляться 5000 спеціалістів та 30 років роботи.

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