Зеленський призначив голів Сумської та Луганської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Головою Сумської обласної державної адміністрації призначено Володимира Артюха.

За інформацією ЗМІ, Артюх - генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької ОВА. 37 років присятив Збройним силам України, де служив на командних і штабних посадах.

Головою Луганської обласної державної адміністрації призначено Артема Лисогора.

За інформацією ЗМІ, Лисогор - був заступником начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року Лисогор був відряджений на схід України де був заступником командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції.

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