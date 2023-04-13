Лавра приносила УПЦ МП десятки мільйонів обігу на рік. Це щонайменше, - Ткаченко
5 61532
Києво-Печерська лавра приносила Українській православній церкві Московського патріархату щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти", – пояснює міністр.
За його словами, ще треба дивитися, на що пішли пожертви в Лаврі: "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes".