Новини

Лавра приносила УПЦ МП десятки мільйонів обігу на рік. Це щонайменше, - Ткаченко

5 61532
Лавра приносила УПЦ МП десятки мільйонів обігу на рік. Це щонайменше, - Ткаченко
Києво-Печерська лавра приносила Українській православній церкві Московського патріархату щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти", – пояснює міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини. ФОТОрепортаж

За його словами, ще треба дивитися, на що пішли пожертви в Лаврі: "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ну сколько можно повторять. Согласно закона от 2018 года нет никакой "Украинской православной церкви МП", а есть "Русская православная церковь в Украине". А это, как говорят в Одессе - Две большие разницы.
  • 2492z
    Ткаченко образився що йому нічого не листали.))
  • адвокат офіс
    Для головних попів віра - це бізнес. У них шикарні особняки і дорогі машини, а паства в основній своїй масі - бідося
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини