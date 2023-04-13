Boeing пробачила Україні $200 млн боргу, - Шмигаль
Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Під час зустрічі з американським бізнесом Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 млн, пов'язаного з проєктом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку України. Розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні", – розказав Шмигаль.
У 2019 році КБ "Південне" та Південмаш програли суд у справі про банкрутство консорціуму "Морський старт", створеного в 1995 році для запуску ракет Зеніт-3SL з плавучого космодрому.
У Boeing було 40% в консорціумі, українські компанії разом мали 15%.
У 2009 році Морський старт збанкрутував, заборгувавши понад $500 млн, і пізніше космодром викупила російська компанія S7 Group.