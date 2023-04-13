Мінмолодьспорту заборонило українським спортсменам брати участь в одних змаганнях із росіянами та білорусами. ДОКУМЕНТ

Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Відповідний наказ опубліковано на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом, спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту. Українським збірним забороняється брати участь у таких змаганнях. У разі виявлення участі спортсменів з Російської Федерації та Республіки Білорусь у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них.

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