Євросоюз може тимчасово розмістити в облігації заморожені резерви РФ, - Die Welt

У Європейській комісії дійшли висновку, що заморожені на території ЄС резерви Центрального банку Росії колись доведеться повернути.

Тому їх не віддаватимуть Україні, а натомість спробують інвестувати в європейські облігації, пише Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У неопублікованому документі, який є в наявності видання, Єврокомісія приходить до висновку: заморожені резерви не можна вилучати, бо колись, коли закінчиться війна, їх доведеться повернути Росії", – йдеться в публікації.

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Робоча пропозиція Єврокомісії натомість передбачає інвестування цих резервів в європейські державні облігації з очікуваним доходом 2,6% річних.

За оцінками ЄК, такий надзвичайний захід можна буде юридично обґрунтувати з огляду на грубі порушення міжнародного права з боку Росії.

У найгіршому випадку збитки від інвестування не перевищать 4 млрд євро, але такий сценарій Єврокомісія вважає малоймовірним.

Європейський план має одну проблему: поки що невідомо, де знаходяться резерви російського Центробанку. З загальної суми у 300 млрд євро вдалося визначити місцеперебування лише 21 млрд євро.