У Конгресі США готують санкції проти угорських чиновників, пов’язаних із Орбаном, - The Guardian
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Законопроект про санкції спрямований на колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".
Як повідомляє видання, законопроєкт готується з минулого року і, як очікується, подадуть до Конгресу вже наступного місяця, де він, ймовірно, отримає широку підтримку, за словами чиновників, знайомих з процесом розробки.
Документ розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом.
Критики вважають Орбана найближчим союзником Володимира Путіна в ЄС. Блокування його урядом вступу Швеції до НАТО ще більше погіршило відносини з Вашингтоном. Угорщина також блокувала участь України в кількох зустрічах НАТО високого рівня з 2017 року.