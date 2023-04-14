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Словаччина заборонила імпорт українського зерна через виявлений пестицид

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Словаччина заборонила імпорт українського зерна через виявлений пестицид
Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Рішення про обмеження у Словаччині ухвалили після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", – повідомило міністерство.

Зазначається, що про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі в п’ятницю.

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"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти", – підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.

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Топ коментарі

  • Слава Шустрий cd5b970d
    Їсте , а де ж ви подінетеся (( правда чому обов"язково ДДТ . Пестициди -це збірна назва , а причина шуму більш за все тому що знайшли якісь китайські генерики що ніколи не проходили реєстрацію у ЄС , а у нас на ура розгрібаються бо трішки дешевші аніж препарати европейського походження . Тут іще є один підводний камінь - якщо стосовно ліків , то у нас кожен препарат повинен пройти десять кругів пекла , незважаючи на те що зареєстрований у ЄС , і тільки термін рєєстрації завершився днем з вогнем не знайдеш ніде , а усе китайське лайно для сільського господарства у вільному доступі і всім на це начхати .
  • Слава Шустрий cd5b970d
    Згодний що хитродупі , ніяк не згідний що демпінгували , просто хитро трахнуті хлопчики і дівчатка з мінімальним знанням ринку Європи вирішили швиденько бабла рубонути у Європі поки скасувади квоти і мита , у нас за три копійки все підряд скупили , а у Європі за європейські ціни продали . Брали напряму у господарствах за чорний нал , без ніяких аналізів та підтверджень , на митниці за бабоси порішали , маємо те що є (( Спробуйте щось Нібулону або Кернелу чи АДМ так продати , там документації більше аніж при трансплантації органів ; тут же каравани нескінченним потоком ідуть ,до тих зерновозів ніхто і не заглядає (( у баржу із соняшником можуть бухнути пару зерновозів сої , можуть кожне авто водичкою долити для збільшення ваги зерна , а іноді і відходи засипати у трюм , те саме і на західному кордоні ((
  • Давид Павлович
    Опять каким то "дешевым" китайским шмурдяком обработали... И ведь даже не будут искать умников которые завезли и которые его использовали...
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