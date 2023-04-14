США та союзники працюють над механізмом використання заморожених активів РФ для відбудови України, - Нуланд
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США працюють над можливістю спрямування заблокованих російських активів на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україн.
Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Серед іншого, ми працюємо над тим, аби Росія заплатила за те, що вона зруйнувала",- зауважила Нуланд.
Вона підкреслила, що за підтримки Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів - для допомоги у відбудові України.
"У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше", - зауважила заступниця держсекретаря США.
Нуланд також зауважила, що зараз "продовжуються дискусії щодо близько $300 мільярдів активів російського центробанку, заморожених нами та нашими союзниками".