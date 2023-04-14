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США та союзники працюють над механізмом використання заморожених активів РФ для відбудови України, - Нуланд

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США та союзники працюють над механізмом використання заморожених активів РФ для відбудови України, - Нуланд
США працюють над можливістю спрямування заблокованих російських активів на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україн.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Серед іншого, ми працюємо над тим, аби Росія заплатила за те, що вона зруйнувала",- зауважила Нуланд.

Вона підкреслила, що за підтримки Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів - для допомоги у відбудові України.

"У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше", - зауважила заступниця держсекретаря США.

Нуланд також зауважила, що зараз "продовжуються дискусії щодо близько $300 мільярдів активів російського центробанку, заморожених нами та нашими союзниками".

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Топ коментарі

  • Rino Rino
    Американці відразу це заявили, щоб поправити європейців і спрямувати в правильне русло.
  • Дмитрий Selftravel
    ***** там процювать...Взяли и отдали,в компенсацию того что єти твари оазрушили.Разрушать им вторгаться в чужую страну-законно??Нет.Поэтому,деньги арестовываются и отдаются потерпевшем,сосию-посылают просто наз и все..Вот вся работа.
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