США та союзники працюють над механізмом використання заморожених активів РФ для відбудови України, - Нуланд

США працюють над можливістю спрямування заблокованих російських активів на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україн.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Серед іншого, ми працюємо над тим, аби Росія заплатила за те, що вона зруйнувала",- зауважила Нуланд.

Вона підкреслила, що за підтримки Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів - для допомоги у відбудові України.

"У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше", - зауважила заступниця держсекретаря США.

Нуланд також зауважила, що зараз "продовжуються дискусії щодо близько $300 мільярдів активів російського центробанку, заморожених нами та нашими союзниками".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає можливість інвестування заморожених активів РФ, щоб передавати прибуток Україні, - Politicо