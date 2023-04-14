Поразка України у війні з РФ означатиме кінець "золотого віку" Заходу, - прем’єр Польщі Моравецький

Якщо Захід допустить поразку України у розв’язаній Росією війні, це стане початком кінця його "золотого віку".

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця "золотого віку" Заходу", - попередив Моравецький.

На його переконання, перемога України "гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної сили".

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