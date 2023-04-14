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Поразка України у війні з РФ означатиме кінець "золотого віку" Заходу, - прем’єр Польщі Моравецький

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Поразка України у війні з РФ означатиме кінець "золотого віку" Заходу, - прем’єр Польщі Моравецький
Якщо Захід допустить поразку України у розв’язаній Росією війні, це стане початком кінця його "золотого віку".

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця "золотого віку" Заходу", - попередив Моравецький.

На його переконання, перемога України "гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної сили".

Також читайте: Деякі країни ЄС роблять ту саму помилку щодо Китаю, яку вони раніше зробили щодо Росії, - Моравецький

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Поляки точно не хочуть втрачати те, чого досягли за останні роки. Вони дуже прагнули такого життя і все для цього зробили. І тут якесь бункерне ***** вирішило, що треба знищити усе живе навколо себе.
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Визнайте війну рф проти України геноцидом й почніть допомогати РЕАЛЬНО- ВІЙСКОВОЮ СИЛОЮ. Британія, Польща й Прибалтика при нормальному Ленд-Лізі з Америки, разом з Україною можуть вигнати рашистов з теріторії України, потім швидко прийняти Україну до НАТО й рашисти затихнуть. Але чи то брягузи, чи то толеоасти, чи то продажні керують, чи можливо просто вже мізкі жиром запливли від ситого життя у керівників ЄС .... тому й допомога гарна але НЕДОСТАТНЯ! А красиво говорити й Зе навіть може....
  • Остап Покотило
    Так може , щоб не сталося кінця "золотого віку" Заходу, треба всетаки всьому заходу

    разом з Україною піти у контрнаступ?

    Ціна дужа велика. Як казав Шекспир :"Быть или не быть, вот в чем вопрос"

    Зібрати найкращу західну зброю і західних вояків і вдарити разом?

    Якщо зараз не сгрупуватися усім разом, то потім буде пізно
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