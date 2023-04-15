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Акаунт фейкової спецслужби Польщі порадив Медведєву "змішувати наркотики та алкоголь". Всі повірили, що це всерйоз (виправлено)

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Акаунт фейкової спецслужби Польщі порадив Медведєву "змішувати наркотики та алкоголь". Всі повірили, що це всерйоз (виправлено)
Twitter-акаунт "Агентства національної безпеки Польщі" порадив заступнику Радбез РФ Дмитру Медведєву і далі "змішувати алкоголь з наркотиками". Пізніше уважний громадянин Польщі зазначив, що такого органу в його країні немає і що "АНБ Польщі" - це просто сатиричний акаунт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Медведєв написав, що Польща як форпост НАТО у Європі "обов'язково зникне разом зі своїм дурним прем'єр-міністром".

На це "АНБ Польщі" відповіли: "Дорогий пане Медведєв. Будь ласка, не забувайте, що змішувати алкоголь із наркотиками вкрай небезпечно. Будь ласка, не зупиняйтесь".

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Акаунт фейкової спецслужби Польщі порадив Медведєву змішувати наркотики та алкоголь. Всі повірили, що це всерйоз 01

Невдовзі голова громадської організації Центр досліджень сучасного безпекового середовища Міхал Марек у коментарі під відповіддю "спецслужб" зазначив, що в Польщі немає установи під назвою Agencja Bezpieczeñstwa Narodowego - є Agencja Bezpieczeñstwa Wewnętrznego.

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Попри синю галочку, яка раніше була ознакою верифікації в соцмережі, "АНБ Польщі" - фейковий акаунт. Марек зазначив, що, ймовірно, ця обставина та неуважність користувачів ввела в оману не лише ЗМІ, а й іноземних чиновників та політиків, зокрема українських.

"Завжди варто перевіряти інформацію та зберігати дистанцію/здоровий глузд під час збору інформації", - резюмував польський громадський діяч.

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Це не перший випадок, коли чинному заступнику голови Ради безпеки РФ Медведєву у відповідь на його випади вказують на його шкідливі звички. 10 квітня представник України в ООН Сергій Кислиця припустив, що Медведєв "змішав алкоголь і кокаїн" і "використовує Twitter як смітник". Тоді ж власник Twitter Ілон Маск відмовився видаляти твіт Медведєва про те, що "Україна зникне, тому що нікому не потрібна", пояснивши це тим, що "всі новини до певної міри пропаганда".

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Ник Литвиненко 3ceba483
    Респект полякам...!)
  • Саша Пончик
    Це не алкоголь і наркотики він є таким по життю ********.
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