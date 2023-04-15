Удар по Слов’янську: кількість жертв зросла до 9, ще 4 особи перебувають під завалами

У Слов’янську, по якому російські загарбники 14 квітня завдали ракетного удару, дістали тіло дев’ятої загиблої.

Про це з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області повідомило "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 23:50 у Слов'янську рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки, тривають пошуки ще 4 людей. Загальна кількість загиблих зросла до 9", - йдеться в повідомленні.

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Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомлялося, вдень 14 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру.