Минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, - Генштаб

РФ продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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