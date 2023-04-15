Зі Скадовська загарбники вивозять не лише окупаційні адміністрації, а й "міністерства", - Хлань

З окупованого міста російські загарбники почали переміщати адміністрації та "міністерства".

Про це на Facebook-сторінці повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі Скадовську подалі починають переміщатись не тільки окупаційні адміністрації, а й "міністерства", - написав він.

Хлань зазначив, що невідомо куди поділось так зване "міністерство меліорації" росіян. Він припускає, можливо це пов’язано з тим, що вони пообіцяли аграріям забезпечити подачу води та зрошення, але так нічого й не зробили.

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"Зрозуміло, що й не зроблять і все відновлювати потрібно буде вже нам, після деокупації", - зазначив депутат облради.