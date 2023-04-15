Новини • Агресія Росії проти України

Не маю жодного сумніву, що Україна переможе, - Трюдо

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Не маю жодного сумніву, що Україна переможе, - Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо впевнений, що Україна відіб’є російську агресію та вийде переможцем із війни.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не маю жодного сумніву й повністю впевнений, що Україна переможе", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що Канада продовжить підтримувати Україну у боротьбі про російської агресії. "Ми й надалі надаватимемо військову, економічну, гуманітарну, торговельну й комерційну підтримку, займатимемося зерном і працюватимемо із друзями над розбудовою успішного майбутнього для себе й усіх тих, хто поділяє наші цінності", - зазначив прем’єр-міністр. 

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Трюдо додав, що Канада "ніколи не залишатиметься осторонь".

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Топ коментарі

  • Наталия П
    Це слова справжнього друга.
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Попри різноманітним побрехенькам, фейкам, брехні,вірю,що Україна переможе. По іншому не може бути. Україна понад усе
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Березневий, я не маю громадянства України ще від часів Юлі з косою. А Україні допомагаю, рідним, захисникам. Так що пливи за москвою
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