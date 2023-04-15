Вночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, без постраждалих, - ОВА
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Російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії Мирiвську громаду Нікопольщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі агресор вдарив по Нікопольському району - Мирiвськiй громаді. З важкої артилерії туди прилетіло 10 снарядів. Минулося без загиблих та поранених.
Нині рятувальники обстежують територію і з'ясовують наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.