Вночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, без постраждалих, - ОВА 

Російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії Мирiвську громаду Нікопольщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі агресор вдарив по Нікопольському району - Мирiвськiй громаді. З важкої артилерії туди прилетіло 10 снарядів. Минулося без загиблих та поранених.

Нині рятувальники обстежують територію і з'ясовують наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.

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