Минулої доби росіяни 96 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

14 квітня російські загарбники випустили 447 снарядів по території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 96 обстрілів, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів", - йдеться в повідомленні.

Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів області; територія річкового порту в Херсоні. Восьмеро цивільних зазнали поранень.

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