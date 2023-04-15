Минулої доби росіяни 96 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА
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14 квітня російські загарбники випустили 447 снарядів по території Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 96 обстрілів, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів", - йдеться в повідомленні.
Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів області; територія річкового порту в Херсоні. Восьмеро цивільних зазнали поранень.