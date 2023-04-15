Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 181 550 осіб (+460 за добу), 3653 танки, 2785 артсистем, 7073 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 181 550 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 181550 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 3653 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,

артилерійських систем - 2785 (+1) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 283 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,

спеціальна техніка - 324 (+3).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.