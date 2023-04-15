Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 181 550 осіб (+460 за добу), 3653 танки, 2785 артсистем, 7073 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 15 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 181 550 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 181550 (+460) осіб ліквідовано,
танків - 3653 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,
артилерійських систем - 2785 (+1) од,
РСЗВ - 535 (+0) од,
засоби ППО - 283 (+0) од,
літаків - 307 (+0) од,
гелікоптерів - 293 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
крилаті ракети - 911 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,
спеціальна техніка - 324 (+3).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.