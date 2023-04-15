Рашисти обстріляли Очаківську громаду, пошкоджено об’єкти інфраструктури, - ОВА
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Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вчора, 14 квітня, о 08:28, 12:35, 14:31, 15:17, 17:12 ворог здійснював артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ та важкої артилерії по м. Очаків, акваторії та узбережжю Очаківської громаді. Є пошкодження об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.