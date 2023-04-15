Коста-Рика приєдналась до створення спецтрибуналу над РФ, - Кулеба

Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - йдеться у заяві.

Кулеба зазначив, що таким чином до коаліції країн зі створення спецтрибуналу над РФ входить уже 34 країни.

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