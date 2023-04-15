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Коста-Рика приєдналась до створення спецтрибуналу над РФ, - Кулеба

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Коста-Рика приєдналась до створення спецтрибуналу над РФ, - Кулеба
Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - йдеться у заяві.

Кулеба зазначив, що таким чином до коаліції країн зі створення спецтрибуналу над РФ входить уже 34 країни.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    Чоловіче, не треба вести себе так високомірно, Коста-Рика маленька держава в центральній Америці яка має в сто раз менше можливостоей ніж Україна,але ввп на душу населення в 4 рази більше, та навіть Гондурас по ввп на душу населення програє Україні не так уже й багато
  • Андрій Саган
    середня зарплата в Коста-Риці 28 тисяч гривень якщо перевести в них, у нас до війни ще була 12 тисяч гривень,зараз навіть не знаю, про який рівень ти тут говориш?
  • Colt
    Костариканский спецназ обеспечит пиZZдец котёнку.
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