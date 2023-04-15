Окупанти минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, - ОВА
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Минулої доби під ворожий вогонь потрапили 15 сіл та містечок на лінії зіткнення у Запорізькій області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупант здійснив 55 артилерійських обстрілів, чотири авіаційні удари, одну атаку з БПЛА та одну з РСЗВ.
Ворог гатив по житловому сектору: знову трощив приватні будинки, квартири, автівки, об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі зафіксовано 16 повідомлень про руйнування. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.