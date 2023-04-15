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Австрія всіма способами підтримуватиме вступ України до ЄС, - президент ван дер Беллен

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Австрія всіма способами підтримуватиме вступ України до ЄС, - президент ван дер Беллен
Австрія усіма можливими способами підтримуватиме Україну на її шляху до членства у Європейському Союзі.

Про це заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Президент Австрії під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою обговорив повномасштабне вторгнення Російської Федерації та спільні заходи для підтримки України.

"Ми також вітаємо бажання України та Молдови приєднатися до ЄС. Це підбадьорює, і це добре для усіх нас. Ми будемо підтримувати також ці дві країни на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами", - зазначив Ван дер Беллен.

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Політик додав, що члени Європейського союзу повинні й надалі згуртовано стояти на боці незалежної України.

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Топ коментарі

  • Сашко Бабенко e87585fa
    та випустіть вже настільну гру ЯК НАМАХАТИ УКРАЇНЦІВ.

    правила прості, кидаєш кубик(насправді можна і не кидати але українці вірять що треба кинути) і потім всі кажуть що вони підтримують вступ України в ...(тут підстав назву чого хочеш, наприкляд НАТО чи ЕС) і лише одна держава проти.

    і всі такі - ну от, доведеться українцям ще десять років почекати адже хтось проти.

    і далі знову кидати кубик...
  • V V cf84a086
    Браво. Прям в точку. Согласен на 100%
  • Vaaleikumassalam
    Ну хто нас кудись прийме з таким рівнем корупції ?
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