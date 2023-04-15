Австрія всіма способами підтримуватиме вступ України до ЄС, - президент ван дер Беллен
1 42815
Австрія усіма можливими способами підтримуватиме Україну на її шляху до членства у Європейському Союзі.
Про це заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Президент Австрії під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою обговорив повномасштабне вторгнення Російської Федерації та спільні заходи для підтримки України.
"Ми також вітаємо бажання України та Молдови приєднатися до ЄС. Це підбадьорює, і це добре для усіх нас. Ми будемо підтримувати також ці дві країни на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами", - зазначив Ван дер Беллен.
Політик додав, що члени Європейського союзу повинні й надалі згуртовано стояти на боці незалежної України.