Австрія всіма способами підтримуватиме вступ України до ЄС, - президент ван дер Беллен

Австрія усіма можливими способами підтримуватиме Україну на її шляху до членства у Європейському Союзі.

Про це заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Президент Австрії під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою обговорив повномасштабне вторгнення Російської Федерації та спільні заходи для підтримки України.

"Ми також вітаємо бажання України та Молдови приєднатися до ЄС. Це підбадьорює, і це добре для усіх нас. Ми будемо підтримувати також ці дві країни на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами", - зазначив Ван дер Беллен.

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Політик додав, що члени Європейського союзу повинні й надалі згуртовано стояти на боці незалежної України.