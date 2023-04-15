Маск створив компанію із розвитку штучного інтелекту. Активно шукає кадри, - WSJ
Про це пише The Wal Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Компанію зареєстровано у Неваді. Її директором є сам Маск. Назва збігається із брендом назви X Corp., яку мільярдер присвоїв Twitter. В майбутньому Маск планує створити "додаток для всього" під брендом "X".
Маск раніше найняв Ігоря Бабушкіна, вченого з лабораторії штучного інтелекту DeepMind, що належить корпорації Alphabet. ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляє, що підприємець активно намагався найняти людей із компанії OpenAI, але практично безрезультатно.
За даними Financial Times, зараз Tesla та Twitter, що належать Маску, збирають команду фахівців у галузі штучного інтелекту, а глава компаній веде переговори з інвесторами Tesla та SpaceX про залучення капіталу у стартап.