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Маск створив компанію із розвитку штучного інтелекту. Активно шукає кадри, - WSJ

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Маск створив компанію із розвитку штучного інтелекту. Активно шукає кадри, - WSJ
Американський мільярдер Ілон Маск заснував компанію X. AI, яка працюватиме у сфері штучного інтелекту. Вона збирається конкурувати з компанією OpenAI, яка створила ChatGPT.

Про це пише The Wal Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Компанію зареєстровано у Неваді. Її директором є сам Маск. Назва збігається із брендом назви X Corp., яку мільярдер присвоїв Twitter. В майбутньому Маск планує створити "додаток для всього" під брендом "X".

Маск раніше найняв Ігоря Бабушкіна, вченого з лабораторії штучного інтелекту DeepMind, що належить корпорації Alphabet. ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляє, що підприємець активно намагався найняти людей із компанії OpenAI, але практично безрезультатно.

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За даними Financial Times, зараз Tesla та Twitter, що належать Маску, збирають команду фахівців у галузі штучного інтелекту, а глава компаній веде переговори з інвесторами Tesla та SpaceX про залучення капіталу у стартап.

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Топ коментарі

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Маск - это гениальный дебил!
  • Птн Пнх 76a150e3
    А тим часом Twitter процвітають сотні російських і китайських державних пропагандистських акаунтів після того, як Ілон Маск звільнив команду, яка активно з ними боролася. BBC News. Ось для чого він насправдя викупив Твітер- щоб перетворити його на майданчик російської пропаганди, щоб відновити у ньому акаунти російських терористів та іншого ворога України трампа, який разом з ним хоче розчленувати Україну, щоб опубліквати твіт дімона, що Україна має зникнути. Маск свідомо пішов на величезні втрати заради того, втратив статус найбагатшої людини заради того, щоб іх повернути з лихвою, захопивши владу разом з Трампом. Інший найбагатший техногігант Google перетворв youtube на платформу пропаганди війни проти України, тероризму, релігійного екстремізму, відновивши терористичний канал "Царград" попри санкці. Треба протестувати проти екстремізму в інтернеті, вимагати на найвищому державному рівні зупинити його т виходити на протести у США. Якщо ці техногіганти вживуть заходів - то немає питань, а якщо вперто та свідомо будуть опиратися - то вітаю - ми маємо справу з класичною змовою великих корпорацій тавколо Трампа. І щоб не було питань про конспірологію - треба почати діяти, не боятися загостювати питання, ставити його ребром і тоді вже одразу стане на свої місця - головне покласти початок великій справі. В будь якому разі не можна дозволити вести великий бізнес на крові нашого народу! А якщо виплине найгірше - то не треба боятися таких гігантів - в нас проти них буде величезний союзник - всі інститути влади США, які не хочуть віддати владу монополістам на багатіям, які намагаються її захопити.
  • Gary Grant
    Він би свій інтелект трошки перезавантажив для початку.
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