Маск створив компанію із розвитку штучного інтелекту. Активно шукає кадри, - WSJ

Американський мільярдер Ілон Маск заснував компанію X. AI, яка працюватиме у сфері штучного інтелекту. Вона збирається конкурувати з компанією OpenAI, яка створила ChatGPT.

Про це пише The Wal Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Компанію зареєстровано у Неваді. Її директором є сам Маск. Назва збігається із брендом назви X Corp., яку мільярдер присвоїв Twitter. В майбутньому Маск планує створити "додаток для всього" під брендом "X".

Маск раніше найняв Ігоря Бабушкіна, вченого з лабораторії штучного інтелекту DeepMind, що належить корпорації Alphabet. ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляє, що підприємець активно намагався найняти людей із компанії OpenAI, але практично безрезультатно.

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За даними Financial Times, зараз Tesla та Twitter, що належать Маску, збирають команду фахівців у галузі штучного інтелекту, а глава компаній веде переговори з інвесторами Tesla та SpaceX про залучення капіталу у стартап.