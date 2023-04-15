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Дзвони з гільз з-під Бахмуту встановили в храмі на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Овідіополі Одеської області встановили 5 церковних дзвонів з гільз 155 калібру з-під Бахмуту.

Про це повідомили в Одеському прикордонному загоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні гільзи 155 калібру з фортеці Бахмут отримали друге життя, адже стали церковними дзвонами, щоб закликати українців відвідувати богослужіння, чинити добрі справи, молитись за Перемогу нашої країни та щохвилини пам’ятати, якою ціною ми здобуваємо мир", - йдеться у повідомленні.

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Храм Покрови Пресвятої Богородиці був побудований учасниками антитерористичної операції у 2018 році.

"Колись, у Другу світову війну з церков знімали дзвони й робили з них снаряди. Нині ж гільзи привезені з фортеці незламності українського народу стануть дзвонами нашої Перемоги", - зауважили в прикордонному загоні.

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Дзвони з гільз з-під Бахмуту встановили в храмі на Одещині 05

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Не плачте, братія: за нас

    І душі праведних і сила

    Архістратига Михаїла,

    Не за горами кари час -

    Молітесь, братія!»

    Молились, -

    Молились щиро козаки,

    Щиро, як діти, не журились,

    Думали теє... а зробилось,

    Над козаками хусточки.

    Одно добро, одна слава -

    Біліє хустина,

    Та й ту знімуть... а диякон:

    «Нехай ворог гине!

    Беріть ножі, освятили!»

    Ударили в дзвони,

    Реве гаєм: «Освятили!»

    Але серце холоне,

    Освятили! освятили!

    Гине! Шляхта гине!

    Розібрали, заблищали

    По всій Україні .
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Але ж сльози самі течуть, від Поваги, Шани,Пам'яті, суму, горя, смутку....
  • Каминский Владимир


    Вважаю- такі дзвони , а не позолочені, вицяцьковані орнаментами , треба ставити повсемісно ...і дзвонити щодня... нагадуючи МИРЯНАМ.. що Країна не мирно спить... а воює з нечистю

    До того ж - дзвони ставляться на пожертви прихожан для того , аби ДЗВОНОМ ПОБУДЖУВАТИ до дії...

    Та рідко зустрінеш ( навіть зараз .. під час Вітчизняної війни !) священника без масивного золотого хрестища на шиї ... ваші грші, панове, на шиї вашого " панотця"...

    Зі Світлим Святом Воскресіння , панове !

    Україна теж ВІДРОДИТЬСЯ !

    Віримо в Перемогу !

    "...В храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Овідіополі Одеської області встановили 5 церковних дзвонів з гільз 155 калібру з-під Бахмуту. Джерело: https://censor.net/ua/n3412304

    Шана воїнам і шана Служителю того прихода .

    Гільз буде доста на усі церкви !
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