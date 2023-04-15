Дзвони з гільз з-під Бахмуту встановили в храмі на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Овідіополі Одеської області встановили 5 церковних дзвонів з гільз 155 калібру з-під Бахмуту.

Про це повідомили в Одеському прикордонному загоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні гільзи 155 калібру з фортеці Бахмут отримали друге життя, адже стали церковними дзвонами, щоб закликати українців відвідувати богослужіння, чинити добрі справи, молитись за Перемогу нашої країни та щохвилини пам’ятати, якою ціною ми здобуваємо мир", - йдеться у повідомленні.

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Храм Покрови Пресвятої Богородиці був побудований учасниками антитерористичної операції у 2018 році.

"Колись, у Другу світову війну з церков знімали дзвони й робили з них снаряди. Нині ж гільзи привезені з фортеці незламності українського народу стануть дзвонами нашої Перемоги", - зауважили в прикордонному загоні.

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