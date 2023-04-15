469 дітей загинуло та понад 948 поранено внаслідок збройної агресії РФ, - ювенальні прокурори

Станом на ранок 15 квітня 2023 року понад 1417 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 469 дітей загинуло та понад 948 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, 14 квітня внаслідок обстрілу військами РФ цивільної інфраструктури м. Слов’янськ Донецької області загинув 2-річний хлопчик та травмована 14-річна дівчинка.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 451, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - зазначають ювенальні прокурори.

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