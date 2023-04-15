Окупанти вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини, - ОВА

Вночі та вранці російські загарбники з різного виду озброєння обстріляли Білопільську, Великописарівську, Юнаківську, Зноб-Новгородську, Новослобідську громади Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

По Білопіллю ворог здійснив обстріл з РСЗВ "Град", зафіксовано 24 прильоти, пошкоджено приміщення одного із підприємств та поранено людину. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Територію Білопільської громади росіяни обстріляли з мінометів та САУ.

По Великописарівській громаді ворог випустив 15 мін. Зноб-Новгородська громада була обстріляла з території РФ зі ствольної артилерії.

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По території Юнаківської громади ворог бив з мінометів – 10 прильотів та важкої артилерії – 5 прильотів. 16 мін скинули росіяни на територію Новослобідської громади.