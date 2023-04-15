За спроби зв’язатися з рідними окупанти забирають людей до комендатури у Сєверодонецьку, - ОВА

В окупованому Сєверодонецьку Луганської області загарбники забирають людей до комендатури за спроби зателефонувати.

Про це йдеться у повідомленні Луганської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У деяких районах Сєверодонецька люди знайшли місця на дахах багатоповерхівок, звідки можна зателефонувати рідним. Однак про цю можливість швидко стало відомо. Відтоді військові почали уважно оглядати дахи. Кого там знаходять – забирають до комендатури", - йдеться у повідомленні.

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