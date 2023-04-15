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За спроби зв’язатися з рідними окупанти забирають людей до комендатури у Сєверодонецьку, - ОВА

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За спроби зв’язатися з рідними окупанти забирають людей до комендатури у Сєверодонецьку, - ОВА
В окупованому Сєверодонецьку Луганської області загарбники забирають людей до комендатури за спроби зателефонувати.

Про це йдеться у повідомленні Луганської ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"У деяких районах Сєверодонецька люди знайшли місця на дахах багатоповерхівок, звідки можна зателефонувати рідним. Однак про цю можливість швидко стало відомо. Відтоді військові почали уважно оглядати дахи. Кого там знаходять – забирають до комендатури", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Путінпамахііі!
  • bebehas bebehas
    tam malo hto zaklykav Rashu. Prosto movu hotily
  • Владимир Владимирович b52770c6
    Так це Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Та з'їзд ПР. Але там годі було знайти хоч одного Сєвєродончанина. Гастролери від міста до міста їздили на своїх автобусах. До того, чи Сєвєродонецьк то єдине місто де на фото можна побачити яника? Раджу подивитись скільки ПР отримала голосів у Києві або Львові. Той з'їзд я пам'ятаю дуже добре. І всій Україні було пох на нього. В той час як на площі перемоги навпроти льодового Сєвєродончане збиралися на свій майдан. Я там був, була моя мати, були викладачі з Універитету імені Даля, нас охороняли доблесні місцеві менти. Та за те воліють не згадувати - краще наліпити на все місто мітку "сєпари" та й годі.
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