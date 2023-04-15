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У Волинській, Рівненській та Черкаській областях масштабні підтоплення

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У Волинській, Рівненській та Черкаській областях масштабні підтоплення
Понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь підтоплено у Волинській, Рівненській та Черкаській областях. У Чернігівській та Київській областях порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні. 

Рятувальники вже відкачали близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, які здійснюють повітряну розвідку підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

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З інших регіонів до Чернігівської області додатково направлено п'ять болотоходів "Богун" та два плавзасоби, інформують у відомстві.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Стир вже в берегах не поміщається, а нижче за течією на Поліссі то там потоп.
  • Sav UA 954bd9a2
    а далі розїбашим кацапню і позакопуємо в придорожніх канавах.
  • 5 копійок
    Є така річка за паребріком.
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