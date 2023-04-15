У Волинській, Рівненській та Черкаській областях масштабні підтоплення
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Понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь підтоплено у Волинській, Рівненській та Черкаській областях. У Чернігівській та Київській областях порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів.
Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники вже відкачали близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.
Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, які здійснюють повітряну розвідку підтоплених територій із застосуванням БПЛА.
З інших регіонів до Чернігівської області додатково направлено п'ять болотоходів "Богун" та два плавзасоби, інформують у відомстві.