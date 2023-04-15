Економіка пожвавлюється, реальний ВВП цього року не впаде, - прогноз НБУ

У 2022 році реальний ВВП України скоротився на 29,1%. Це найбільше річне падіння економіки за всю історію країни. Але вже цього року очікується зростання.

Про це йдеться в коментарі Національного банку, повідомляє Цензор.НЕТ.

В НБУ зазначили, що через повномасштабне вторгнення РФ вже в I кварталі 2022 року падіння економіки сягнуло 14,9%. У ІІ кварталі 2022 року реальний ВВП скоротився на 36,9% у річному вимірі.

Проте успіхи ЗСУ та антикризові заходи уряду та Нацбанку дали змогу поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію.

За даними НБУ, ще навесні з’явилися перші ознаки відновлення економічної активності, яке тривало влітку та на початку осені. В результаті падіння реального ВВП сповільнилося до 30,6% у річному вимірі у ІІІ кварталі.

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Але наприкінці року відновлення економіки перервалося через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії в Україні. Частина підприємств адаптувалася до перебоїв. Інші не змогли пристосуватися до цих умов. Дефіцит електроенергії призвів до поглиблення падіння ВВП у IV кварталі - до 31,4% у річному вимірі.

В НБУ зазначають, що фактичне падіння ВВП України було у 2022 році меншим за прогнози багатьох організацій.

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За даними Нацбанку, на початку 2023 року економіка повернулася до відновлення завдяки значно ліпшій ситуації в енергетиці, подальшому пристосуванню бізнесу та населення до умов війни та міжнародній підтримці.

"Очікується, що економіка і надалі пожвавлюватиметься та в поточному році вдасться уникнути падіння реального ВВП", - йдеться в огляді.