США виділять Україні ще майже $5 мільярдів бюджетної підтримки

Сполучені Штати надали Україні бюджетну підтримку у розмірі 18 мільярдів доларів через механізми Світового банку. Ще майже 5 мільярдів доларів стануть доступними у вересні.

Про це повідомили в Державному департаменті США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати надали 18 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні. Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією росії", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12-14 квітня перебував з робочим візитом у США. Він взяв участь у щорічному форумі Spring Meetings МВФ і Світового банку. Крім того, глава уряду провів зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, іншими американськими урядовцями та представниками бізнесу, а також керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку.

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Міністри фінансів країн G7 за результатами перемовин у рамках Spring Meetings запевнили у виділенні Україні додаткової підтримки на суму понад 5 мільярдів доларів. Зокрема, йдеться про додаткові пакети підтримки від Франції, Німеччини та Великої Британії.