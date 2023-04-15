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США виділять Україні ще майже $5 мільярдів бюджетної підтримки

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США виділять Україні ще майже $5 мільярдів бюджетної підтримки
Сполучені Штати надали Україні бюджетну підтримку у розмірі 18 мільярдів доларів через механізми Світового банку. Ще майже 5 мільярдів доларів стануть доступними у вересні.

Про це повідомили в Державному департаменті США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати надали 18 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні. Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією росії", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12-14 квітня перебував з робочим візитом у США. Він взяв участь у щорічному форумі Spring Meetings МВФ і Світового банку. Крім того, глава уряду провів зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, іншими американськими урядовцями та представниками бізнесу, а також керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку.

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Міністри фінансів країн G7 за результатами перемовин у рамках Spring Meetings запевнили у виділенні Україні додаткової підтримки на суму понад 5 мільярдів доларів. Зокрема, йдеться про додаткові пакети підтримки від Франції, Німеччини та Великої Британії.

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Топ коментарі

  • Олександр Карін
    Зе-шобла осторонь не стоятиме. Вчора на Ютубі дивився свіже відео Крижанівського, так ось він сказав, що зе-кодло на чолі з дЄрьмаком вже поживились на $400.000 із західної допомоги. Звісно, амери - не ідіоти, але й в ОПі сидять не дурники. У них на підхваті є і ******* юристи, і дєлкі, які здатні вибудувати нові схеми відмивання грошей. За словами Крижанівського зе-гниди ********** ~30% фіндопомоги. Масштаби просто *********. А "мудрий" нарід нехай і далі наївно вважає, що у союзників все під контролем.
  • Русский Алкаш
    это для компенсации украденного зеленским?
  • Oleksandr Zabolotnyy 755a0995
    зеленьпотирає ручки.... можна прібарахліцца ще й онукам хватить...
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