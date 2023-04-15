Німеччина закликала запровадити санкції проти атомної енергетики Росії
Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакета", - йдеться у заяві.
На думку Хабека, Євросоюзу слід посилювати незалежність від Росії.
"Ми вже далеко просунулися у багатьох сферах, у тому числі й у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор", - зазначив віцеканцлер ФРН.
Він зазначив що, привілейоване ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане.
"Ядерна технологія - виключно чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", - наголосив він.
Віцеканцлер Німеччини вважає, що у питанні про санкції щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період.
"Але важливо розпочати й не боятися рішучих дій і у цій сфері", - зазначив він.
Хабек одразу після візиту до Києва на початку квітня закликав запровадити санкції щодо країн, які попри війну в Україні продовжують отримувати уран із Росії.