Німеччина закликала запровадити санкції проти атомної енергетики Росії

Уряд Німеччини виступив за запровадження санкцій ЄС щодо атомної промисловості Росії.

Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакета", - йдеться у заяві.

На думку Хабека, Євросоюзу слід посилювати незалежність від Росії.

"Ми вже далеко просунулися у багатьох сферах, у тому числі й у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор", - зазначив віцеканцлер ФРН.

Він зазначив що, привілейоване ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане.

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"Ядерна технологія - виключно чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", - наголосив він.

Віцеканцлер Німеччини вважає, що у питанні про санкції щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період.

"Але важливо розпочати й не боятися рішучих дій і у цій сфері", - зазначив він.

Хабек одразу після візиту до Києва на початку квітня закликав запровадити санкції щодо країн, які попри війну в Україні продовжують отримувати уран із Росії.

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