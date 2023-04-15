На визволених територіях краще не йти на свята на цвинтарі, - Мінреінтеграції
Про це йдеться в публікації в телеграм-каналі міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Заклик стосується жителів визволених територій Київщини, Житомирщини, Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини, та Чернігівщини.
"Мінреінтеграції закликає мешканців ДОТ бути дуже уважними й обережними під час Великодніх свят. Цьогоріч відмовитися від традиційного відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій", - йдеться у повідомленні.
Також їх закликали не відвідувати ліси, поля, береги водойм, не з’їжджати та не виходити на узбіччя доріг, де точилися бої та перебував ворог.
В разі виявлення предмету, схожого на вибухонебезпечний, його не можна торкатися. Потрібно відійти на 100 метрів тим же маршрутом, яким підходили. А потім зателефонувати до ДСНС чи Нацполіції за номерами 101 та 102 і попередити про небезпеку.