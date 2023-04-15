Ворог зосередив всі свої зусилля навколо Мар’їнки, минулої ночі відбувся 101 обстріл та три штурми, - Сили оборони

Російські загарбники зосереджують свої зусилля навколо Мар’їнки та намагаються пробити українську оборону з метою блокування Авдіївки. ,

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Росіяни намагаються пробити нашу оборону з метою блокування Авдіївки. За минулу ніч на Донецькому напрямку відбувся 101 обстріл та три штурми", - йдеться в повідомленні.

Дмитрашківський зазначив, що у цьому напрямку відмічається зменшення штурмових дій ворога. Так, у березні росіяни штурмували українські позиції 1273 рази, на сьогодні зафіксовано 301 штурмова дія. 11 квітня ворог здійснив тридцять одну атаку, 12 числа відбулося двадцять чотири штурми, 13 квітня — двадцять три. За вчорашній день, 14 квітня, росіяни намагалися штурмувати позиції українських захисників двадцять п’ять разів.

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"Кількість обстрілів також знижується. Якщо впродовж березня росіяни обстрілювали наші позиції понад 9,3 тис. разів, то на сьогодні, 15 квітня, ця цифра становить майже 2,7 тис. Можемо говорити, що ворог зменшив обстріли майже на половину. Це свідчить про те, що наразі окупанти мають снарядний голод та перейшли на "ліміти" в атаках наших позицій. Також відчувається виснаження росіян у живій силі - вони втратили велику кількість особового складу на Вугледарському напрямку, на якому наразі відносно спокійна ситуація", - зазначив Дмитрашківський.