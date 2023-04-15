Польща та США спільно навчатимуть поліцію реагувати на терористичну загрозу

У Польщі з 17 по 19 квітня відбудуться командно-штабні навчання поліції з реагування на терористичну атаку.

Про це повідомила поліція Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Основна мета навчань - реагування поліції у разі виникнення кризової ситуації у вигляді теракту, пов'язаного з хімічною, біологічною, радіаційною або ядерною загрозою", - йдеться в повідомленні.

Навчання організовано Головним управлінням Національної поліції Польщі спільно з ФБР США. Заходи триватимуть три дні, їх окремі елементи охоплюватимуть територію кількох воєводств.

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Наголошується, що організація навчань спрямована на координацію та взаємодію з іншими службами безпеки, а також на перевірку дій у разі загрози. Навчання польських поліцейських проходитиме в умовах, наближених до реальних.